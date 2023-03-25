Самарского дворника обвинили в неправомерном обороте средств платежей

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего дворника. Он обвиняется в совершении 6 эпизодов преступления.

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в банковские учреждения, где открыл расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей передал полученные электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Изъятые в ходе обысков и выемок предметы и документы подтвердили противоправную деятельность обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.