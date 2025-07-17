Самарское УФАС оштрафовало замдиректора СВГК

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Самарское УФАС обнаружило нарушение со стороны заместителя директора по перспективному развитию "Средневолжская газовая компания" в процессе подключения газа. Как сообщили 17 июля 2025 года в пресс-службе антимонопольного органа, к ним поступило постановление прокуратуры Волжского района, подтверждающее, что были нарушены правила подключения к газовым сетям. Должностное лицо не выполнило необходимые работы в селе Спиридоновка Волжского района в установленный срок - до 18 мая 2025 года, пишет СитиТраффик.

- В связи с этим должностное лицо было привлечено к ответственности и оштрафовано на сумму 40 000 рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.