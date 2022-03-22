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Самарским алиментщикам не спрятаться от судебных приставов

22 марта 2022 09:37
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Самарским алиментщикам не спрятаться от судебных приставов

Жители г. Самары, накопившие долги по алиментам перед собственными детьми и скрывающиеся от судебных приставов, были задержаны. Внимательность и бдительность сотрудников Службы оказались решающими в поисках должников.
          В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары находятся исполнительные производства в отношении двух мужчин, злостно уклоняющихся от уплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей. Долг по алиментам одного из отцов составляет более 1 миллиона рублей, другой же накопил задолженность перед ребенком в 77 тысяч рублей. 

Зная о своих родительских обязательствах, отцы игнорировали просьбы о материальной помощи, более того, оставляли без внимания требования судебных приставов-исполнителей. В рамках исполнительных действий сотрудники Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам и розыску выехали по месту жительства нарушителей. Подойдя к квартире одного из должников  и постучав в дверь, судебные приставы услышали шорохи, но на просьбу открыть ее ответа не последовало. Через некоторое время должник, подумав, что судебные приставы ушли, вышел на улицу. Сотрудники Службы задержали мужчину и принудительно доставили в отделение судебных приставов Кировского района. В отношении отца-алиментщика возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Со вторым должником оказалось все иначе. Приехав по месту его жительства, приставы решили опросить соседей алиментщика, так как последний не открывал двери. Устанавливая предполагаемое место его нахождение, один из судебных приставов заметил на лестничной площадке мужчину, который подозрительно себя вел. Сотрудник Службы подошёл к мужчине, но тот предпринял неудачную попытку сбежать. Отца-алиментщика, пытавшегося скрыться от сотрудников Службы, доставили в отделение судебных приставов. В отношении него составили протокол  по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Теги: Судебные приставы

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