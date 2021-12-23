Самарский водитель в снегопад сбил женщину

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22 декабря на территории Самарской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один пострадавший.

ДТП произошло в 18:47 в Самаре. Мужчина 1979 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году привлекался 5 раз, в условиях снегопада двигался на автомобиле «Citroen C3» со стороны г. Чапаевска в направлении г. Самары по пр. Металлургов со стороны ул. Строителей в направлении ул. Алма-Атинской. По предварительной информации, напротив дома № 87 по пр. Металлургов, водитель допустил наезд на женщину 1955 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадавшую женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.