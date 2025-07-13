Самарский студент осужден за фиктивную регистрацию иностранных граждан

201

Собственник жилища признался, что за денежное вознаграждение в размере около 42 тысяч рублей фиктивно пообещал предоставить жилье 21 иностранцу.

Сотрудники полиции установили, что ранее не судимый житель Самары, студент, имеющий постоянную работу в банковском учреждении, в течение 2024 года, по месту своей регистрации, где в многоквартирном доме проживает с бабушкой, незаконно поставил на миграционный учет 21 иностранного гражданина, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

При подаче документов через электронный сервис на регистрацию молодой человек неоднократно предупреждался об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался.

В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета, участковыми уполномоченными полиции областного центра установлено, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают.

Собственник жилища признался, что за вознаграждение в размере около 42 тысяч рублей фиктивно прописал у себя 21 иностранного гражданина. Тем самым, как установили полицейские, он лишил возможности ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ.

Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Самаре в отношении фигуранта возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», и вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся. Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства.

С учетом всех обстоятельств, суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.