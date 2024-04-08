Самарский охранник отнял пистолет у клиента и не донес до полиции

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Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области от неравнодушных граждан получили информацию о том, что житель Самары незаконно хранит оружие.

С целью проверки полученной информации полицейские в присутствии понятых с согласия проживающего провели осмотр арендуемой им квартиры, в ходе которого в комнате обнаружили и изъяли предметы, внешне похожие на пистолет и патроны.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в доме 31 патрон и самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие. Специалисты установили, что пистолет пригоден к стрельбе раздельным способом снаряжения, а так же пригоден к стрельбе патронами травматического действия, газовым и холостыми патронами калибра 9 мм.

В ходе опроса безработный ранее судимый за угон, вымогательство и разбой пояснил полицейским, что оружие и 31 патрон забрал у клиента ночного клуба, когда работал охранником. Из сети Интернет узнал, что хранить его дома без разрешения нельзя, но отнести в полицию оружие не мог, так как не хватало времени.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор вступил в законную силу.