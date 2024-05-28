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Самарский дольщик смошенничал с выплатами за квартиру

28 мая 2024 12:46
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Самарский дольщик смошенничал с выплатами за квартиру

Прокуратурой г. Самары утверждено обвинительное заключениепо уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, являясь участником долевого строительства, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков проблемного объекта, расположенного в Ленинском районе г. Самары, обратился в Министерство строительства Самарской области с заявлением о включении его в соответствующий реестр.

При этом, достоверно зная, что меры поддержки пострадавшим участникам долевого строительства предоставляются однократно в отношении одного объекта, подал заявление в ППК «Фонд развития территорий» о выплате возмещения, вследствие чего получил денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей.

В декабре 2022 года обвиняемый, осознавая противоправностьи общественную опасность своих действий, получил меры государственной поддержки в виде предоставления жилого помещения (двухкомнатной квартиры) в Промышленном районе г. Самары, при этом переуступив право требования на проблемные объекты недвижимости без возврата ранее выплаченных ему денежных средств, умолчав перед Министерством об оказанной ему мере государственной поддержки со стороны Фонда.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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