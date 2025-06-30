Самарские транспортные полицейские пресекли дачу взятки иностранным гражданином

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Нарушение гражданином миграционного законодательства выявлено в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

Сотрудниками транспортной полиции на территории оперативного обслуживания на постоянной основе проводятся проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» сотрудники ППСП Самарского линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Пятилетка» выявили 24-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. При проверке документов полицейскими было установлено, что указанный мужчина нарушил правила въезда в Российскую Федерацию.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и дополнительной проверки указанных в документах сведений гражданин был доставлен в линейный пункт полиции.

В ходе составления административного материала, предусмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», указанный гражданин обратился к руководству Самарского ЛОП и предложил незаконное денежное вознаграждение за не составление административного материала. Факт передачи должностному лицу 3 000 рублей был задокументирован оперативниками самарской транспортной полиции.

Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Подозреваемому в совершении преступления избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.