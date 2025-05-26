Самарские таможенники выявили в багаже пассажира, прибывшего из Дубая, препарат с сильнодействующим веществом

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В международном аэропорту Курумоч самарские таможенники выявили в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Дубая, препарат с сильнодействующим веществом «трамадол».

Сотрудники таможни остановили мужчину в зоне таможенного контроля на «зелёном» коридоре. При проведении таможенного досмотра в его багаже было обнаружено лекарственное средство «TRADOLGESIC Tramadol HCl». Рецепт на медицинский препарат у мужчины отсутствовал.

По результатам экспертизы установлено что, лекарственное средство в своем составе содержит сильнодействующее вещество «трамадол», включенное в «Список сильнодействующих веществ». Общая масса подконтрольного вещества составила 20,04 г.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов напоминает: «Если вы отправляетесь в поездку, и у вас есть необходимость в регулярном приеме каких-либо медикаментов, изучите их состав на предмет содержания наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ. Помните, что обязательным условием перемещения таких препаратов является наличие действительного рецепта врача или любого иного медицинского документа, подтверждающего обоснованность его использования в медицинских целях».

Для беспрепятственного провоза медикаментов необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию с указанием препарата и иметь при себе соответствующие документы, в которых указано наименование наркотического средства (сильнодействующего или психотропного вещества) в виде лекарственного средства, дозировка и количество, необходимое на время поездки.

Таким образом, в действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС.