Самарские таможенники выявили контрафактную обувь DIOR на 25 млн рублей

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Мобильная группа Самарской таможни в ходе проведения таможенного контроля транспортного средства, остановленного в районе села Большая Черниговка, выявила партию немаркированной и контрафактной обуви, в том числе детской. Автомобиль следовал из Киргизии в Москву.

В результате проведенного таможенного досмотра в грузовом отсеке обнаружено порядка 9 тыс. пар немаркированной обуви, среди которых находилось 355 пар, поименованной известной торговой маркой «DIOR». Правообладатель бренда признал товар контрафактным и оценил ущерб за незаконное использование товарного знака в размере более 25 млн рублей.

Материалы переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, причинившего крупный ущерб).