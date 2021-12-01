Самарские таможенники выявили более 17 тыс. немаркированных курток

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Одна из фур, задержанных в результате проведенной спецоперации в районе Большой Черниговки Самарской области, оказалась битком забита немаркированными куртками.

По результатам проведенной 16-17 ноября 2021 года спецоперации ФТС России в районе села Большая Черниговка (Самарская область) и поселка Маштаков (Оренбургская область), сотрудниками Самарской таможни проводятся досмотры транспортных средств, в ходе которых обнаружены незаконно ввезенные в Россию товары.

Так по результатам таможенного досмотра в одной из фур выявлена крупная партия немаркированной верхней одежды общим количеством более 17 тыс. единиц. Согласно товаросопроводительным документам товар предназначался для получателя в Москве.

По результатам досмотра будут приняты процессуальные решения о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ и ст. 15.12 КоАП России.

Следует отметить, что на таможенный досмотр направляются транспортные средства, в которых перевозятся товары с возможными нарушениями. Транспортные средства, водители которых оказывают содействие в их доставлении к месту досмотра и не препятствуют законным действиям должностных лиц таможни, проходят таможенный досмотр в максимально сжатые сроки, в течение нескольких дней. При выявлении незаконно ввезенных товаров они изымаются, а транспортные средства с легальным грузом беспрепятственно следуют далее к месту назначения.