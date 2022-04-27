Самарские таможенники пресекли незаконный ввоз безакцизного табака на 14 млн рублей

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Мобильная группа Самарской таможни обнаружила в фуре, следовавшей из Казахстана, сокрытую от таможенного контроля партию безакцизного табака для кальяна. Стоимость задержанных табачных изделий оценивается свыше 14 млн рублей.

Транспортное средство было остановлено таможенниками в районе села Большая Черниговка Самарской области. Согласно документам в большегрузе перемещались товары для народного потребления, однако в ходе таможенного досмотра обнаружено порядка 65 тыс. пачек курительного табака для кальяна «JIBIAR». При этом на упаковках отсутствовала маркировка акцизными марками.

В соответствии с действующим законодательством реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

По данному факту решается вопрос о возбуждении дела по п.б ч.6

ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке особыми (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере).