Самарские таможенники обнаружили «волшебные» вещества для исцеления глаз в международной посылке

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Оперативные сотрудники Самарской таможни выявили в международном почтовом отправлении из Перу кору тропического растения, содержащую наркотическое средство – ибогаин.

Житель Самарской области был задержан сотрудниками таможни в момент получения посылки. В ходе ее вскрытия были обнаружены несколько различных упаковок с веществами растительного происхождения.

Проведенная экспертиза показала, что в упаковке с измельченной корой растения содержится наркотическое средство – ибогаин, запрещенное к ввозу на территорию Российской Федерации. Масса изъятого товара составила 202,7 гр.

Со слов задержанного, с юношества он увлекается альтернативной медициной, и запрещенное вещество хотел использовать в личных целях для изготовления капель в качестве профилактики глазных заболеваний.

Известно, что «волшебные» капли применяются в шаманских практиках для расширения духовного и энергетического осознания, а также исцеления различных недугов.

По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств, в крупном размере.