Самарские таможенники не позволили незаконно вывезти в Казахстан живого крокодила

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Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области предотвратили незаконный вывоз живого крокодила в Казахстан.

В пункте пропуска Орск таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра.

За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.

Согласно документу, крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрел его в 2009 году.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров). Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области водитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ за незаконную перевозку животного.

Крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.