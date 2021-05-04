Самарские приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя

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Судебные приставы приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, занимающегося отделочными работами, на 30 суток за нарушение административного законодательства.

Cотрудники полиции выявили иностранного гражданина, осуществляющего отделочные работы по реконструкции фасада здания. Индивидуальный предприниматель, привлек к трудовой деятельности гражданина, имеющего патент на работу на территории Самарской области, но не уведомил надзорные органы о заключении трудового договора.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд назначил предпринимателю, занимающемуся отделочными работами, наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета деятельности на объекте сроком на 30 суток. Исполнительный документ о приостановлении деятельности направили на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.



