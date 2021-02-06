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В Самарской области судебные приставы побудили владельца пункта общественного питания оборудовать здание специальным устройством, обеспечивающим беспрепятственный доступ к объекту социальной инфраструктуры маломобильных групп населения.

Суд, рассмотрев исковое заявление об устранении нарушения конституционных прав маломобильных граждан, принял решение обязать владельца общепита оборудовать здание специальным устройством, обеспечивающим данной категории граждан беспрепятственный доступ к объекту социальной инфраструктуры. На основании принятого решения в отделении судебных приставов Красноярского района Самарской области в отношении владельца общепита возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства должника уведомили о возбуждении производства и необходимости добровольно исполнить решение суда в пятидневный срок. Владельца общепита также предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будут применены меры принудительного характера.

Узнав о том, что неисполнение решения суда может привести к вынесению в отношении должника постановления о взыскании исполнительского сбора, владелец организации поспешил исполнить решение суда, о чем сразу сообщил сотрудникам Службы.