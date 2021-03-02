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Самарские приставы добились прекращения реализации сырков

2 марта 2021 13:26
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Самарские приставы добились прекращения реализации сырков

Общество с ограниченной ответственностью обязали прекратить реализацию сырков, упаковка которых копировала дизайн продукции известной компании.

В одной из торговых точек в г. Самаре велась продажа творожных сырков, дизайн упаковки которых был очень похож на дизайн упаковки сырков известной тольяттинской компании. В ходе судебного заседания общество с ограниченной ответственностью, реализующее спорную продукцию, обязали прекратить реализацию творожных сырков.

В отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары на исполнение поступил исполнительный документ об обязании организации прекратить реализацию товаров молочного комбината из соседнего региона, в упаковках, содержащих признаки произведений дизайна, исключительные права на которые принадлежат другому акционерном обществу.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и необходимости исполнения решения суда. Руководство организации предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа, в отношении должника будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также составлены административные протоколы по ст. 17.14 «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». 

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту совершения исполнительных действий, в результате которого установлено, что творожные сырки с прилавков убраны. Решение суда исполнено.

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