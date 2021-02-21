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Самарские правоохранители добиваются посадки пенсионерки-активистки

21 февраля 2021 11:15
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Самарские правоохранители добиваются посадки пенсионерки-активистки

Самарскую правозащитницу Наталью Баранову вскоре могут отправить за решетку. Об этом ходатайствует региональная уголовно-исполнительная инспекция, обратившаяся в Ленинский районный суд, пишет Волга Ньюс.

Уголовно-исполнительная инспекция считает, что Баранова уклоняется от исполнения приговора, вынесенного Советским райсудом в августе 2020 г., и просит заменить наказание в виде обязательных работ реальным сроком лишения свободы.

Напомним, за оскорбление следователя областного СУ СК РФ Владимира Сария Баранову приговорили к 160 часам обязательных работ. Но по словам осужденной, в связи с эпидемией губернатор временно отменил проведение таких работ, поэтому исполнение приговора должно быть отложено на неопределенное время.

Следует пояснить, что негативное отношение пенсионерки к следователю вызвано его участием в якобы фабрикации уголовных дел в отношении ее соратников. Самым неоднозначным обвинением стало привлечение тольяттинского пенсионера Пермякова, который, по мнению Сария, заказал убийство четырех горожан и выдал "киллеру" 100 рублей аванса. В результате Пермяков уже 30 месяцев живет на нарах, в то время как в Автозаводском райсуде его виновность никак не могут доказать уже год.

"До того я много писала жалоб и заявлений, выкладывала документы предварительного следствия на всеобщее обозрение, - комментирует свой приговор Баранова. - Я несколько раз стояла в пикетах возле СУ СК с плакатом. Однако до сих пор за клевету или ложный донос меня не привлекли".

По делу Барановой на 24 февраля назначено заседание, которое пройдет под председательством федеральной судьи Ирины Кузнецовой, отправившей за решетку сына экс-председателя Губернской думы Дмитрия Сазонова.

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