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Самарские полицейские снова нашли нелегальных мигрантов

7 августа 2024 11:00
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Самарские полицейские снова нашли нелегальных мигрантов

В утреннее время сотрудники отдела по вопросам миграции, полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре совместно с СУ СК России по Самарской области, Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории жилого сектора, расположенного в районе улиц Железной Дивизии и Физкультурной, а также на одном из торговых объектов на проспекте Кирова. Общее количество проверенных лиц составило более 95 человек. Полицейские со всеми провели профилактическую работу, акцентировав внимание во время бесед на необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

В отношении 21 правонарушителя составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». В настоящее время решается вопрос о выдворении четверых из них за пределы Российской Федерации.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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