Самарские полицейские пришли на помощь женщине, у которой начались схватки в машине

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5 мая текущего года около 21:00 на проспекте Ленина в Самаре к инспекторам полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре – лейтенанту полиции Олегу Косову и старшему лейтенанту полиции Абаю Максотову – обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой начались схватки.

Опасаясь, что самостоятельно им не удастся быстро доехать до лечебного учреждения из-за дальнего расстояния, мужчина попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Полицейские, понимая всю серьезность положения, сообщили в дежурную часть об убытии и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки служебного автотранспорта, а также выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, сопроводили автомобиль с роженицей до приемного покоя, где передали ее врачам.

Через некоторое время семейная пара стала счастливыми родителями.

«Спасибо Вам за ваше отзывчивое сердце и человечность. Желаем успехов и здоровья Вам и вашим близким», – выразили слова благодарности полицейским счастливые супруги.

Руководство самарской полиции благодарит жителей губернии за внимание к работе правоохранительных органов и высоко ценит положительные отзывы в адрес своих сотрудников.