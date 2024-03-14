Самарские Госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу ребенка, нуждающегося в медпомощи

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Через социальные сети мама девочки выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост жительницы Самары со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции.

29 февраля 2024 года в вечернее время во время несения службы на стационарном посту в Красноглинском районе к инспекторам ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самара подошел взволнованный мужчина, который сообщил, что его ребенок задыхается, так как у него закрылось одно легкое.

Понимая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья девочки инспекторы ДПС приняли решение пересадить их с мамой в патрульный автомобиль, передав дежурному сообщение о случившемся. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебном автотранспорте, полицейские в кратчайшие сроки доставил девочку в детскую больницу, передав в руки медикам.

В больнице девочке оказали необходимую медицинскую помощь, и в настоящее время ее жизни и здоровью, благодаря своевременным действиям полицейских и врачей, ничего не угрожает.

«Выражаю огромную благодарность инспекторам ДПС, которые помогли мне и моему задыхающемуся ребенку в кратчайшие сроки добраться в больницу. Моей дочери была оказана своевременная медицинская помощь. За это им большое человеческое спасибо!».