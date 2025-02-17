Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов-2» бронзовые призёры предсезонного турнира в Нижегородской области
«Крылья Советов-2» бронзовые призёры предсезонного турнира в Нижегородской области
В Самаре горел дом на 450 кв. метрах
В Самаре горел дом на 450 кв. метрах
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению
В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков
В Россию вернулись покинувшие страну в 90-е пятеро ученых-физиков
Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
Сызранские оперативники задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе
В Южном городе произошла авария в системе водоснабжения, отменили занятия в школе
Тольяттинец украл чужую шубу в пункте выдачи
Тольяттинец украл чужую шубу в пункте выдачи
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в традиционной лыжной гонке "Лыжня России 2025".
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в традиционной лыжной гонке "Лыжня России 2025".
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества пройдет в Музее Рязанова
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Кристины Кривцовой
В Самаре пройдут соревнования по танцам на льду «Кумпарсита»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению

17 февраля 2025 11:28
55
Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению

Под контролем судебных приставов Промышленного района г. Самары товарищество собственников жилья демонтировало шлагбаум, препятствующий свободному проезду автомобилей к медицинскому учреждению и соседним домам.

Управляющая компания перегородила шлагбаумом единственный автомобильный въезд, в результате чего свободный проезд автомобилей к поликлинике и жилым домам стал невозможен. Медицинское учреждение было вынуждено обратиться в суд, который обязал руководство ТСЖ демонтировать шлагбаум, установленный при въезде на внутридворовую территорию.

Судебные приставы Промышленного района г. Самары уведомили председателя правления ТСЖ о мерах принудительного воздействия и установили срок для добровольного исполнения решения суда. Председатель игнорировал снос шлагбаума, тем самым дав понять, что исполнять решение суда он не будет. Тогда судебный пристав  вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Данная мера заставила председателя ТСЖ пересмотреть приоритеты и поступить по закону – шлагбаум был демонтирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Жигулевска украла у соседа печь
14 февраля 2025, 12:28
Жительница Жигулевска украла у соседа печь
Чужое имущество женщина спрятала у себя на участке, за дачным домом. Криминал
503
В приоритете помощь защитникам Родины и забота о детях.
13 февраля 2025, 15:32
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2024 год
В приоритете помощь защитникам Родины и забота о детях. Общество
631
Житель Чапаевска незаконно забором перегородил проход к реке
13 февраля 2025, 11:38
Житель Чапаевска незаконно забором перегородил проход к реке
В результате многие жители города лишились возможности отдыхать у воды. Происшествия
540
В центре внимания
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
142
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
416
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
734
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
748
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
1415
Весь список