Самарская УК установила шлагбаум, мешавший проехать к медучреждению

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Под контролем судебных приставов Промышленного района г. Самары товарищество собственников жилья демонтировало шлагбаум, препятствующий свободному проезду автомобилей к медицинскому учреждению и соседним домам.

Управляющая компания перегородила шлагбаумом единственный автомобильный въезд, в результате чего свободный проезд автомобилей к поликлинике и жилым домам стал невозможен. Медицинское учреждение было вынуждено обратиться в суд, который обязал руководство ТСЖ демонтировать шлагбаум, установленный при въезде на внутридворовую территорию.

Судебные приставы Промышленного района г. Самары уведомили председателя правления ТСЖ о мерах принудительного воздействия и установили срок для добровольного исполнения решения суда. Председатель игнорировал снос шлагбаума, тем самым дав понять, что исполнять решение суда он не будет. Тогда судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Данная мера заставила председателя ТСЖ пересмотреть приоритеты и поступить по закону – шлагбаум был демонтирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.