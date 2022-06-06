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Самарская таможня задержала четырех медвежат

6 июня 2022 12:56
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Самарская таможня задержала четырех медвежат

Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения контрабанды 4 бурых медвежат в Республику Узбекистан. 

Напомним, что 29 апреля этого года самарские таможенники в районе КПП Сагарчин Оренбургской области остановили автомобиль, перевозивший на заднем сиденье в деревянных ящиках четырёх двухмесячных бурых медвежат. 

В результате совместных оперативных мероприятий таможни и УФСБ России по Оренбургской области было установлено, что медвежата были проданы сызранским предпринимателем. Однако по документам животные были переданы в дар гражданину Узбекистана. 

Эксперты установили, что медвежата принадлежат к защищаемому на территории России виду европейских бурых медведей, которые находятся под угрозой исчезновения. Согласно экспертной оценке стоимость медвежат 160 тыс. рублей. 

Для вывоза из Российской Федерации бурых медведей, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) необходимо получение специального разрешения (сертификата).  Однако у водителя на руках оказались только 4 ветеринарных паспорта и ветеринарное свидетельство, не дающее прав на вывоз животных за границу. 

Таким образом, водитель, являющийся гражданином Российской Федерации, действовал группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, путем предоставления документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, в том числе о законности происхождения, приобретения и продажи бурых медведей, без соответствующих разрешительных документов, осознавая неправомерность своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду объектов СИТЭС, намеревался вывезти медведей в Узбекистан. В отношении него, а также неустановленного лица, Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. За совершенное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Оперативные мероприятия продолжаются.   

 

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