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Самарская прокуратура хочет забрать у АО «ССК» городские электросети через суд

22 января 2025 11:12
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Самарская прокуратура хочет забрать у АО «ССК» городские электросети через суд

Информация об этом появилась на сайте областного Арбитражного суда.

С иском к департаменту управления имуществом и АО «Самарская сетевая компания» обратился первый зампрокурора Самарской области в интересах горадминистрации и «неопределенного круга лиц».

Правоохранители требуют признать недействительными сделки между предприятием и городским ведомством. Речь идет о договорах аренды имущества. Также планируют вернуть его (в том числе линии электропередач, нежилые здания, кабели, трансформаторы).

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Прокуратура просит привлечь в роли третьих лиц самарские контрольно-счетную палату, департамент городского хозяйства и экологии, Минэнергетики и ЖКХ, региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Предварительное судебное заседание состоится 13 февраля в 13:15, пишет Самара-МК. 

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