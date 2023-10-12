Самарская полиция в метро задержала преступника

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Находившиеся на посту станции метро «Гагаринская» сотрудники 3 взвода отдельной роты патрульно-постовой службы отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по г. Самаре обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться, но патрульные в ходе непродолжительной погони задержали его и доставили в территориальный отдел полиции для установления личности.

Сотрудники полиции проверили мужчину по учетам и установили, что он – житель города Самара 1990 года рождения, ранее судимый за хранение наркотических веществ, в настоящее время числится в федеральном розыске за одним из отделов полиции областного центра, как обвиняемый в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», скрывшийся от следствия.

Самарские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.