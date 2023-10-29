Самарская пенсионерка, чтобы сохранить сбережения, перевела мошенникам свыше 1 млн рублей

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Жительнице из Самары, позвонил неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщил, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет.

Поверив, пенсионерка, последовала инструкции и перевела более 1 миллиона рублей на указанный счет злоумышленника.

После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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