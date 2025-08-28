Самарская область подверглась атаке беспилотников

Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы", - написал Федорищев в Telegram-канале.
Ранее из-за обломков БПЛА в Петровом Вале в Волгоградской области загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили. Движение поездов через станцию на время приостановили.
В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, пишет РИА Новости.