Самарская область подверглась атаке беспилотников

Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы", - написал Федорищев в Telegram-канале.

Ранее из-за обломков БПЛА в Петровом Вале в Волгоградской области загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили. Движение поездов через станцию на время приостановили.

В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК, пишет РИА Новости.