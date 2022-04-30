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Самарец заплатил алименты после ареста автомобиля «Toyota Camry»

30 апреля 2022 11:35
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Самарец заплатил алименты после ареста автомобиля «Toyota Camry»

Мужчина накопил долг перед своим ребенком в 109 тысяч рублей. 

Судебным приставом Промышленного района г. Самары неоднократно были направлены уведомления о необходимости исполнения требований исполнительного документа. Мужчина полученную информацию не воспринимал серьезно. В рамках исполнительного производства сотрудником Службы были сделаны запросы в регистрирующие органы. Из полученных ответов стало известно, что у мужчины имеется автомобиль марки «Toyota Camry».

    Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста транспортного средства. Автомобиль был изъят у должника и помещен на специализированную стоянку. Арест машины стал поводом к исправлению. Нарушитель погасил задолженность по алиментам в полном объеме. 

 

Теги: Судебные приставы

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