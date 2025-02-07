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Самарец выбросил сломанный телефон, забыв удалить важные приложения, и лишился свыше 12000 рублей

7 февраля 2025 10:42
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Самарец выбросил сломанный телефон, забыв удалить важные приложения, и лишился свыше 12000 рублей

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился мужчина, который сообщил о хищении свыше 12 000 рублей с банковского счета.

Полицейские выяснили, что пропаже денег предшествовал другой неприятный инцидент: мужчина, находясь на территории автовокзала, выбросил свой сотовый телефон из-за поломки. При этом он не удалил приложения, позволяющие получить доступ к его персональным данным или банковскому счету. 

Получив выписку из финансового учреждения о движении денежных средств потерпевшего, оперативники установили, что часть денег «ушла» на счет жительницы Самарской области, а часть - на подписку в онлайн-играх. 

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность, местонахождение и опросили женщину, на карту которой переводились денежные средства. Она пояснила, что работает уборщицей, и в один из дней в мусорной урне нашла сотовый телефон. Так как устройство работало без пароля и идентификации владельца для защиты от доступа третьих лиц, беспрепятственно зашла в банковское приложение, перевела себе более 7000 рублей, а также помогла оплатить ничего не подозревающему соседу подписку на онлайн-игру.

Сотовый телефон полицейские изъяли и вернули владельцу, и он с удивлением обнаружил, что аппарат находится в рабочем состоянии.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре ранее не судимой местной жительнице 1975 года рождения вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемая во время предварительного расследования возместила причиненный потерпевшему материальный ущерб.

Полиция напоминает, что лучшим методом защиты денег является бдительность самих граждан. При утере мобильного телефона, сим-карты или смене абонентского номера удаляйте приложения, которые могут предоставить доступ к банковскому счету.

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