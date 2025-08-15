Самарец украл телефон в кафе и отдал знакомому в счет долга

154

В марте текущего года в полицию за помощью обратился житель Самары 1987 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что у него похитили телефон. Заявитель пояснил, что незадолго до исчезновения мобильного устройства, он отдыхал с друзьями в кафе, расположенном на улице Губанова.

Оперативники выяснили, что похожий телефон был реализован в одном из комиссионных магазинов областного центра. Вскоре полицейские предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1978 года рождения.

Оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его. По данным полиции, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Доставленный в отдел полиции задержанный признался сотрудникам уголовного розыска в содеянном и сообщил, что похищенный телефон отдал знакомому в счет долга, а тот, как выяснилось в последствии, сдал его в ломбард. Сейчас усилия полицейских направлены на розыск похищенного имущества.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.