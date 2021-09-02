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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец шел на красный свет и попал под машину

2 сентября 2021 13:40
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Самарец шел на красный свет и попал под машину

1 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых 15 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 10:55 час. в Промышленном районе города Самары. Мужчина 1972 года рождения, водительский стаж которого составляет 24 года, двигаясь на автомобиле «Kia Venga» по улице Солнечной, на регулируемом перекрестке с улицей 7-ая просека допустил наезд на мужчину 1956 года рождения. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. При оформлении ДТП было установлено, что пешеход переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Теги: ДТП пострадавшие

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