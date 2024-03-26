Самарец с дочерью был в "Крокус сити холле" во время теракта

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65-летний самарец Александр поехал в Москву вместе с 40-летней дочерью Татьяной. Во время трагедии они смогли выбраться. Подробнее об этом он рассказал журналисту ИА sovainfo.ru.

Александр и Татьяна сидели на концерте группы "Пикник" (12+) на 11-м ряду. Они занимали места № 12 и 13. Вечером 22 марта в 19:56 мужчина стал замечать суету в зале.

- Услышал, будто по полу разбрасывают горох, - вспоминает самарец. - Когда автоматная очередь была отчетливо слышна, мы вместе с дочерью, взявшись за руки, побежали на сцену.

После этого они нашли выход на улицу. Оттуда добрались до стоянки. Там их в 20:13 уже ждали младшая дочь и внучка мужчины, пишет Сова.

- Как таковой паники не было. По крайней мере, в первые минуты, - рассказывает наш собеседник. - Наоборот, люди старались помочь друг другу. Например, предлагали уехать на своих машинах, если кто-то шел пешком или не мог сесть за руль.

Трагедия в столичном "Крокус сити холле" произошла в пятницу вечером, 22 марта. В концертном зале, где собрались тысячи людей, начался обстрел, а затем вспыхнул пожар.

В Самарской области был объявлен двухдневный траур по жертвам этой трагедии.