Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев

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Куйбышевским районным судом города Самары вынесен приговор в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), 4 преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), а также 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что на протяжении января-февраля 2023 года гражданин Российской Федерации фиктивно поставил на учет по месту своего жительства 84 гражданина республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В различные периоды времени с июня по декабрь 2023 года он совершал хищения товаров из магазинов розничной торговли. По одному из эпизодов преступной деятельности подсудимый не смог присвоить похищенный товар, поскольку был задержан сотрудниками магазина.

Подсудимый в ходе судебного заседания признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.