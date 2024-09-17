Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев

17 сентября 2024 13:37
93
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев

Куйбышевским районным судом города Самары вынесен приговор в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), 4 преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), а также 6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что на протяжении января-февраля 2023 года гражданин Российской Федерации фиктивно поставил на учет по месту своего жительства 84 гражданина республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В различные периоды времени с июня по декабрь 2023 года он совершал хищения товаров из магазинов розничной торговли. По одному из эпизодов преступной деятельности подсудимый не смог присвоить похищенный товар, поскольку был задержан сотрудниками магазина.

Подсудимый в ходе судебного заседания признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
36
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
111
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
108
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
149
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
217
Весь список