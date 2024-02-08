Самарец погиб в ДТП в Борском районе

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7 февраляо на 127 км а/д «М-5 «Урал» - Подъезд к г. Оренбург» примерно в 03:00 час. 37-летний житель Самары, управляя а/м Lada Vesta, двигался со стороны г. Бузулук в направлении Нефтегорска. В пути следования в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с а/м Ford Transit, под управлением жителя Самары 1976 года рождения. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда медиков.