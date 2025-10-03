Самарец ответит за нападение на правоохранителей в аэропорту

188

За оскорбление и нападение на сотрудников отделения специализированного назначения родственник выдворяемого иностранного гражданина приговорен к 1,5 годам лишения свободы.

Находясь в международном аэропорту Курумоч, житель г. Самары пытался передать подлежащему административному выдворению родственнику чемодан с неустановленными вещами и предметами. Сотрудники ГУФССП России по Самарской области предупредили мужчину о запрете передачи чего-либо выдворяемым и не дали ему осуществить задуманное. Восприняв отказ крайне негативно, посетитель аэропорта стал нецензурно выражаться в адрес судебных приставов, осуществляющих препровождение иностранца.

Разгоряченного родственника выдворяемого гражданина предупредили о том, что оскорбление должностных лиц при исполнении ими их должностных обязанностей является уголовно наказуемым деянием, и попросили прекратить противоправные действия, однако мужчина стал высказывать угрозы в адрес сотрудников Службы и сделал выпад в сторону одного из них, а второму нанес удар по ноге.

Агрессивный посетитель аэропорта был «скручен» и передан сотрудникам полиции. Суд, рассмотрев материалы дела по обвинению его в совершении противоправных действий по ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 года и 6 месяцев.