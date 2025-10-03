Самарец ответит за нападение на правоохранителей в аэропорту

Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец ответит за нападение на правоохранителей в аэропорту

3 октября 2025 13:12
188
Самарец ответит за нападение на правоохранителей в аэропорту

За оскорбление и нападение на сотрудников отделения специализированного назначения родственник выдворяемого иностранного гражданина приговорен к 1,5 годам лишения свободы.

Находясь в международном аэропорту Курумоч, житель г. Самары пытался передать подлежащему административному выдворению родственнику чемодан с неустановленными вещами и предметами. Сотрудники ГУФССП России по Самарской области предупредили мужчину о запрете передачи чего-либо выдворяемым и не дали ему осуществить задуманное.  Восприняв отказ крайне негативно, посетитель аэропорта стал нецензурно выражаться в адрес судебных приставов, осуществляющих препровождение иностранца.

Разгоряченного родственника выдворяемого гражданина предупредили о том, что оскорбление должностных лиц при исполнении ими их должностных обязанностей является уголовно наказуемым деянием, и попросили прекратить противоправные действия, однако мужчина стал высказывать угрозы в адрес сотрудников Службы и сделал выпад в сторону одного из них, а второму нанес удар по ноге.

Агрессивный посетитель аэропорта был «скручен» и передан сотрудникам полиции. Суд, рассмотрев материалы дела по обвинению его в совершении противоправных действий по ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 года и 6 месяцев.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома
02 октября 2025, 10:55
Самарца обязали снести самовольную перегородку в подъезде дома
Постройка не была ни с кем согласована, а также нарушала требования пожарной безопасности. Происшествия
784
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
01 октября 2025, 10:53
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
Молодой человек распивал спиртные напитки со своим приятелем. Происшествия
340
Судебные приставы в Самаре взыскали компенсацию за нарушение авторских прав
30 сентября 2025, 10:46
Судебные приставы в Самаре взыскали компенсацию за нарушение авторских прав
Причиной судебного разбирательства стало использование дизайнов платков, принадлежащих Павловопосадской платочной мануфактуре. Происшествия
719
В центре внимания
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
185
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
372
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
369
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
360
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
393
Весь список