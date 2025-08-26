Самарец ответит за ложное сообщение об угрозе разрушения моста

185

58-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ.

В феврале текущего года в полицию поступило сообщение от анонимного заявителя об угрозе разрушения моста, расположенного в городе Сызрань. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, ближайшие патрульные экипажи полиции и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили объект и прилегающую территорию. По итогам совместной работы предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

Сотрудники органов внутренних дел, используя данные, полученные из различных организаций, установили личность анонимного заявителя. В кратчайшие сроки полицейские выяснили, что звонок поступил с территории г. Самары, от ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение побоев и высказывание угроз убийством жителя Самары 1967 года рождения.

Мужчину задержали по месту его проживания. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли телефон, с которого он сделал сообщение в службу «112» о существующей угрозе разрушения. В ходе опроса мужчина пояснил, что совершил телефонный звонок на единый номер вызова экстренных оперативных служб, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину свою признал, в содеянном раскаялся.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Подобного рода ложные сообщения требуют тщательной проверки и отвлекают сотрудников правоохранительных органов от реальных задач по обеспечению безопасности граждан. За каждое такое сообщение наступает строгая ответственность. За ложное сообщение о готовящемся преступлении предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, при крупном ущербе или иных тяжких последствиях – до 5 лет лишения свободы, если ложное сообщение повлекло тяжкие последствия – до 8 лет лишения свободы.