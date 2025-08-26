Самарец ответит за ложное сообщение об угрозе разрушения моста

Я нашел ошибку
Главные новости:
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.07
EUR 94.46
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец ответит за ложное сообщение об угрозе разрушения моста

26 августа 2025 10:41
185
Самарец ответит за ложное сообщение об угрозе разрушения моста

58-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ.

В феврале текущего года в полицию поступило сообщение от анонимного заявителя об угрозе разрушения моста, расположенного в городе Сызрань. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, ближайшие патрульные экипажи полиции и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили объект и прилегающую территорию. По итогам совместной работы предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

Сотрудники органов внутренних дел,  используя данные, полученные из различных организаций, установили личность анонимного заявителя. В кратчайшие сроки полицейские выяснили, что звонок поступил с территории г. Самары, от ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение побоев и высказывание угроз убийством жителя Самары 1967 года рождения.  

Мужчину задержали по месту его проживания.  В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли телефон, с которого он сделал сообщение в службу «112» о существующей угрозе разрушения.  В ходе опроса мужчина пояснил, что совершил телефонный звонок на единый номер вызова экстренных оперативных служб, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину свою признал, в содеянном раскаялся. 

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Подобного рода ложные сообщения требуют тщательной проверки и отвлекают сотрудников правоохранительных органов от реальных задач по обеспечению безопасности граждан. За каждое такое сообщение наступает строгая ответственность. За ложное сообщение о готовящемся преступлении предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, при крупном ущербе или иных тяжких последствиях – до 5 лет лишения свободы, если ложное сообщение повлекло тяжкие последствия – до 8 лет лишения свободы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
120
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
147
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
178
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
428
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
697
Весь список