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Самарец от испуга добровольно выдал сотрудникам ДПС наркотики

3 апреля 2021 14:18
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Возбуждены уголовные дела по факту перевозки и незаконного приобретения наркотиков.

Сотрудники ДПС Самары за нарушение ПДД остановили иномарку на Южному шоссе - пассажир автомобиля не пристегнул ремни безопасности. 

На вопрос полицейских о наличии запрещённых веществ, 44-летний нарушитель добровольно достал из кармана джинсов два пакета с метилэфедроном, массой около одного грамма, что является значительным размером.

Ранее не судимый самарец, приобрёл наркотик для личного потребления. Он рассказал, что после покупки направился домой. По дороге обнаружил упаковку, идентичную только что купленной, и решил забрать.

Возбуждены уголовные дела по факту перевозки и незаконного приобретения наркотиков. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В настоящее время расследование окончено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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