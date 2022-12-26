Самарец остался без иномарки из-за крупных долгов

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Самарчанин рискует остаться без «INFINITI» за задолженность в несколько сотен тысяч рублей. Неоплаченные штрафы ГИБДД и долг по налогам стали причиной ареста его автомобиля.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре находилось свыше сотни исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД. Кроме того, мужчина уклонялся от погашения налоговой задолженности в несколько сотен тысяч рублей. Таким образом, общая задолженность мужчины превысила 400 тысяч рублей.

В установленном законом порядке судебный пристав уведомил нарушителя о возбужденных исполнительных производствах и о мерах, которые могут быть применены сотрудником в случае несвоевременного исполнения административных постановлений. Однако погашать многотысячный долг гражданин не спешил, в связи с чем и столкнулся с мерами принудительного взыскания. Должника ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его автотранспортного средства.

В рамках исполнительных производств в отношении транспортного средства должника было заведено разыскное дело. Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску провели ряд разыскных мероприятий, в результате которых автомобиль мужчины было обнаружен. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении «INFINITI» должника акт описи и ареста. Мужчину уведомили, что у него есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. В случае, если гражданин не исполнит свои обязательства в установленный срок, автомобиль будет передан на реализацию, а вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности.