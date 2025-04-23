Самарец организовал незаконное пребывание в РФ более 100 граждан Среднеазиатских республик

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В результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары, причастного к организации незаконной миграции.

Установлено, что в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года указанный гражданин в составе неустановленной группы лиц организовал незаконное пребывание более 100 граждан Среднеазиатских республик путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров, чем способствовал необоснованному увеличению установленного российским законодательством срока пребывания на территории РФ.

При этом иностранцы фактически никакой трудовой деятельности не осуществляли, по адресам регистрации не пребывали и в дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени.

В отношении указанного лица СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех участников и обстоятельств совершения данной незаконной деятельности.