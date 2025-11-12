Самарец обвиняется в мошенничестве, совершенном при оформлении микрозаймов

121

Отделением по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела дознания Управления МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение 20-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Как следует из материалов уголовного дела, представители финансовых организаций обнаружили систематические неуплаты кредитов одним из заёмщиков. Сотрудники органов внутренних дел изучили запрошенную документацию из финансовых учреждений.

В ходе проверки установлено, что лицо, на которое оформлены микрозаймы в действительности не подписывало документов на предоставление кредитов. По данным дознавателя, заявки на получение займов подавались с мобильного телефона 20-летнего жителя Самары.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его. Мужчина признал вину и пояснил, что попросил приятеля подвезти его к месту работы, а когда тот вышел из автомобиля, то он сфотографировал на мобильный телефон паспорт знакомого, оставленного им на переднем пассажирском сиденье.

По версии дознания, спустя время злоумышленник, используя фотокопии документа личности приятеля, оформил на него несколько микрозаймов на общую сумму свыше 18 000 рублей. Сотрудниками органов внутренних дел установлено, что в последующем полученные денежные средства он перевёл на банковские карты своего отца, неосведомленного о происходящем.

В настоящее время причиненный кредитным организациям ущерб возмещен в полном объеме. Фигуранту уголовного дела вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.