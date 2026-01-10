Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что он повредил иномарку из-за конфликта с владельцем автомобиля, который является его соседом по квартире.
В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль
Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.
Система среднего профессионального образования региона показала высокие образовательные результаты в 2025 году
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Ближайшими станут выходные, объявленные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников.
Опубликован календарь выходных в России в 2026 году
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории

203
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.

По итогам 2025 года в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объём финансирования проекта составил 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — средства федерального бюджета.

Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях. Особое внимание было уделено крупным проектам-победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В их числе:
Благоустройство центрального городского пляжа в Сызрани.
Преображение участка улицы Комсомольской в Чапаевске.
Реконструкция улицы Сабирзянова в Отрадном.
Обновление центрального парка имени Максима Горького в Октябрьске.

Кроме того, в регионе действует государственная программа «Народный бюджет Самарской области», направленная на поддержку инициатив жителей региона по обустройству общественных пространств и дворовых территорий. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подводя социально-экономические итоги года, отметил, что в 2025 году на реализацию программы направлено в 2 раза больше бюджетных средств, чем в 2024 году. Поддержано более 280 инициатив граждан во всех муниципальных образованиях региона.

Отметим, что особенностью всех программ по благоустройству является активное участие граждан. Перечень территорий для благоустройства по нацпроекту формируется органами местного самоуправления с учётом мнения жителей. Очерёдность благоустройства дворов определяется по порядку поступления предложений от собственников. Выбор общественных пространств происходит путём общественных обсуждений в малых городах и через рейтинговое голосование – в крупных. Голосование проводится на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. За пять лет активность самарцев значительно выросла: если в 2021 году в голосовании участвовало около 366 тысяч человек, то в 2025 – уже более 464 тысяч.

Проект «Народный бюджет» также предполагает прямое участие жителей. Выдвигать инициативы могут население, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования. Заявки проходят конкурсный отбор и победители получают финансирование.

В 2026 году в рамках нацпроекта планируется благоустроить 212 территорий: 90 дворов и 122 общественных пространства.

Кроме того, будут реализованы четыре новых проекта-победителя Всероссийского конкурса:
В Сызрани появится «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья».
В Новокуйбышевске будет обновлён сквер «Голубые ели».
В Чапаевске начнётся благоустройство территории у Дворца культуры имени А.М. Горького (первый этап).
В Октябрьске приступят к созданию «Аллеи мечты» на улице Ленина (первый этап).
Продолжится и реализация проекта «Народный бюджет Самарской области», который позволяет жителям напрямую влиять на преображение своих городов и сёл.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.
10 января 2026, 13:49
Система среднего профессионального образования региона показала высокие образовательные результаты в 2025 году
Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.   Образование
241
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
10 января 2026, 13:12
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а... Общество
188
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
10 января 2026, 11:59
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Общество
219
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1102
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
865
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
821
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1053
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
940
