Я нашел ошибку
Главные новости:
Русские сказки – это не только захватывающие истории для детей, но и важная часть национального культурного наследия.
В СОУНБ открылась выставка изданий «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации»
Деньги направили на пополнение фондов. Появилась новая литература для слепых в доступных для них форматах: цифровых «говорящих» книгах, размещенных на флеш-картах в защищенном LKF-формате для прослушивания на тифлофлешплеерах и книгах с рельефно-точечным
В 2025 году Самарская областная библиотека для слепых благодаря региональной программе получила 599597,62 руб
Следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.
Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре
Главам муниципальных образований, УК, ТСЖ, ТСН, ГЖИ, газораспределительным организациям Самарской области дан ряд поручений.
Виталий Шабалатов провел заседание оперштаба по газификации
Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.
Максимальная сумма льготных микрозаймов для бизнеса увеличена до 15 млн рублей
В Самаре ночью 10 января без существенных осадков, днем небольшой снег. 
10 января в регионе облачно, небольшой снег, до -8°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ открылась выставка изданий «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации»

102
Русские сказки – это не только захватывающие истории для детей, но и важная часть национального культурного наследия.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартовала новая литературоведческая выставка изданий «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации». Самарцы смогут познакомиться с волшебным книжным миром во всём его многообразии и узнать о взаимосвязях между народной культурой, историей и литературой.

Русские сказки – это не только захватывающие истории для детей, но и важная часть национального культурного наследия. Именно в сказочных сюжетах находят свои отголоски верования, обычаи и жизненные ценности наших предков, рассказать о которых призвана новая выставка в областной библиотеке.

Экспозиция, в которую вошли книги из фонда СОУНБ, состоит из нескольких тематических разделов. Здесь можно увидеть сборники авторских и народных сказок, комментарии литературоведов и фольклористов, культурологические и филологические исследования жанра, переводы иностранных изданий на русский язык.

Выставка «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации» открыта для свободного посещения до 31 января 2026 года. Напомним, что в новогодние праздники вниманию гостей библиотеки также   будут представлены книжно-иллюстративные выставки «Семейное новогодье» и «Сказывали сказочники сказки», а также выставочный проект арт-группы «Горынычи» «Земля. Ветер. Огонь». Подробнее о них можно узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Деньги направили на пополнение фондов. Появилась новая литература для слепых в доступных для них форматах: цифровых «говорящих» книгах, размещенных на флеш-картах в защищенном LKF-формате для прослушивания на тифлофлешплеерах и книгах с рельефно-точечным
10 января 2026, 09:46
В 2025 году Самарская областная библиотека для слепых благодаря региональной программе получила 599597,62 руб
Деньги направили на пополнение фондов. Появилась новая литература для слепых в доступных для них форматах: цифровых «говорящих» книгах, размещенных на... Общество
131
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
09 января 2026, 21:27
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов. Спорт
421
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.
09 января 2026, 20:31
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих. ЖКХ
410
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1082
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
851
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
806
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1039
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
935
Весь список