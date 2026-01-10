В СОУНБ открылась выставка изданий «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартовала новая литературоведческая выставка изданий «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации». Самарцы смогут познакомиться с волшебным книжным миром во всём его многообразии и узнать о взаимосвязях между народной культурой, историей и литературой.

Русские сказки – это не только захватывающие истории для детей, но и важная часть национального культурного наследия. Именно в сказочных сюжетах находят свои отголоски верования, обычаи и жизненные ценности наших предков, рассказать о которых призвана новая выставка в областной библиотеке.

Экспозиция, в которую вошли книги из фонда СОУНБ, состоит из нескольких тематических разделов. Здесь можно увидеть сборники авторских и народных сказок, комментарии литературоведов и фольклористов, культурологические и филологические исследования жанра, переводы иностранных изданий на русский язык.

Выставка «Русская сказка: от народной мудрости до авторской интерпретации» открыта для свободного посещения до 31 января 2026 года. Напомним, что в новогодние праздники вниманию гостей библиотеки также будут представлены книжно-иллюстративные выставки «Семейное новогодье» и «Сказывали сказочники сказки», а также выставочный проект арт-группы «Горынычи» «Земля. Ветер. Огонь». Подробнее о них можно узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ