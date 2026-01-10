Опубликован календарь выходных в России в 2026 году

В наступившем 2026 году граждан РФ, помимо завершающихся 12 января новогодних каникул, ждет еще несколько периодов для отдыха — ближайшими станут выходные, объявленные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников. Об этом 10 января свидетельствует производственный актуальный календарь, опубликованный в базе законов «КонсультантПлюс», пишут "Известия".

Так, согласно ему, отдых по случаю 23 Февраля продлится с 21-го по 23-е число, а по случаю 8 Марта — с 7-го по 9-е. В мае выходные разделят на два этапа: первый начнется 1 мая и завершится 3 мая, а второй стартует 9-го и закончится 10-го числа.

В июне граждан РФ также ожидают два выходных по случаю Дня России — с 12-го по 14-го число. Кроме того, еще один нерабочий день ждет россиян осенью — 4 ноября объявлено выходным по случаю Дня народного единства.

Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине, передает РИА Новости.

"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.

Фото: pxhere.com