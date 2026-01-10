Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева

В заключительные дни новогодних каникул вместе с Самарским Дедом Морозом, усадьба которого традиционно располагается на площади Куйбышева, гостей встречают его «коллеги» из других стран и республик. Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Отметим, что всего за новогодние каникулы в Усадьбе уже побывали более 19 тысяч человек.



Вместе с белорусским морозным гостем Дзедом Марозом и Самарским Дедом Морозом дети отгадывали загадки и рассказывали, каких персонажей встретили по пути в Усадьбу. Это ледяные скульптуры сказочных персонажей и арт-объекты по мотивам сказок и мультфильмов – «По щучьему веленью», «Конек-горбунок», «Щелкунчик» и «Снежная королева». На память ребята сделали с зимними волшебниками общую фотографию и получили открытки.



Сегодня, 10 января, вместе с Самарским Дедом Морозом гостей будет встречать якутский хранитель холода Чысхаан, а 11 января – татарский зимний волшебник Кыш Бабай. Вход на праздничные программы свободный, с 12:00 до 16:00 группами по 15-20 человек.



На площади Куйбышева ежедневно в новогодние каникулы работают несколько ледовых катков, горка для катания на тюбингах, торговый городок, где можно приобрести самарские сувениры и попробовать угощения. В вечернее время работает иллюминация, в том числе световыми конструкциями в виде звезд украшены скверы рядом с площадью.

Фото: пресс-служба вдминистрации Самары