Главные новости:
По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что он повредил иномарку из-за конфликта с владельцем автомобиля, который является его соседом по квартире.
В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль
Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.
Система среднего профессионального образования региона показала высокие образовательные результаты в 2025 году
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Ближайшими станут выходные, объявленные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников.
Опубликован календарь выходных в России в 2026 году
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева

232
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.

В заключительные дни новогодних каникул вместе с Самарским Дедом Морозом, усадьба которого традиционно располагается на площади Куйбышева, гостей встречают его «коллеги» из других стран и республик. Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз. Отметим, что всего за новогодние каникулы в Усадьбе уже побывали более 19 тысяч человек.

Вместе с белорусским морозным гостем Дзедом Марозом и Самарским Дедом Морозом дети отгадывали загадки и рассказывали, каких персонажей встретили по пути в Усадьбу. Это ледяные скульптуры сказочных персонажей и арт-объекты по мотивам сказок и мультфильмов – «По щучьему веленью», «Конек-горбунок», «Щелкунчик» и «Снежная королева». На память ребята сделали с зимними волшебниками общую фотографию и получили открытки.

Сегодня, 10 января, вместе с Самарским Дедом Морозом гостей будет встречать якутский хранитель холода Чысхаан, а 11 января – татарский зимний волшебник Кыш Бабай. Вход на праздничные программы свободный, с 12:00 до 16:00 группами по 15-20 человек.

На площади Куйбышева ежедневно в новогодние каникулы работают несколько ледовых катков, горка для катания на тюбингах, торговый городок, где можно приобрести самарские сувениры и попробовать угощения. В вечернее время работает иллюминация, в том числе световыми конструкциями в виде звезд украшены скверы рядом с площадью.

 

Фото:   пресс-служба вдминистрации Самары

Теги: Самара

Весь список