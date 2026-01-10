В 2025 году Самарская областная библиотека для слепых благодаря региональной программе получила 599597,62 руб

Стратегия развития библиотечного дела – в деле: на библиотечных полках Самарского региона появились книжные новинки в цифровых форматах для особенных читателей.

В 2025 году Самарская областная библиотека для слепых благодаря региональной программе «Развитие культуры в Самарской области», в том числе мероприятий национального проекта «Культура» и «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», получила 599597,62 руб.

Деньги направили на пополнение фондов. На библиотечных полках появилась новая литература для слепых и слабовидящих пользователей в доступных для них форматах: цифровых «говорящих» книгах, размещенных на флеш-картах в защищенном LKF-формате для прослушивания на тифлофлешплеерах и книгах с рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Среди «новобранцев» русские классики – А. Куприн, А. Толстой, А. Островский, А. Чехов. Литературное зарубежье представлено именами К. Дойла, Т. Олдриджа. С. Цвейга; в числе советских авторов – братья Вайнеры, Ю. Семёнов, Г. Троепольский, Ф. Абрамов.

Появилась в фондах и новая детская литература – от классики жанра С. Михалкова до произведений Л. Чарской и В. Чаплина. Среди произведения современных российских авторов – книги З. Прилепина, О. Роя и других писателей. Пользователи библиотеки теперь могут взять новые исторические романы, книги-путешествия по России, а также биографии знаменитых россиян.

«В 2025 году наша библиотека получила дополнительное финансирование, и мы приобрели большое количество литературы в специальных форматах. Государственная поддержка помогла пополнить наш фонд новыми современными изданиями, адаптированными специально для незрячих и слабовидящих читателей. Все это создает условия для комфортного изучения новых публикаций и поддерживает интерес к культуре чтения в целом», – рассказала и.о. директора Самарской областной библиотеки для слепых Ольга Вологодская.

Современная библиотека для слепых – в контексте новых форматов деятельности – переживает второе рождение, что, в свою очередь, становится возможным за счет высокой степени концентрации усилий и финансирования в рамках национального проекта «Культура» и стратегии развития библиотечного дела в России.

Фото: минкульт СО