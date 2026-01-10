В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников

В Красноярском районе Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели уроки безопасности для воспитанников старшей и подготовительной групп детских садов.

В гости к малышам пришла инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отделения Госавтоинспекции капитан полиции Динара Шуриева.

Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.

Мальчишки и девчонки дружно отвечали на вопросы, делились своими наблюдениями и примерами из жизни.

В завершение встречи дети пообещали соблюдать Правила дорожного движения и слушаться взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО