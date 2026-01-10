В Нефтегорском районе  Полицейский Дед Мороз поздравил автомобилистов с новогодними праздниками

В Нефтегорском районе сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела совместно с ЮИД поздравили участников дорожного движения с новогодними праздниками.

Особую атмосферу мероприятию придало появление Полицейского Деда Мороза - командира отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» старшего лейтенанта полиции Сергея Иванова.

Юные инспекторы совместно с полицейским призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, обязательно использовать ремни безопасности в поездках и не нарушать скоростной режим.

В подарок автомобилистам ребята вручали памятки и мандарины, желая удачи и безопасных дорог в новом году.

В завершение мероприятия Полицейский Дед Мороз поблагодарил своих помощников, и вручил детям сладкие подарки, а также световозвращающие элементы, подчеркнув, что они помогают сделать пешеходов заметными в тёмное время суток и в условиях плохой видимости, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО