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Самарец незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан

22 июля 2025 10:20
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Самарец незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан

Ранее отбывавший наказание в колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере житель Кировского района Самары в течение 2024 года, по месту своей регистрации в помещении многоквартирного дома, незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

При подаче документов на регистрацию мужчина неоднократно предупреждался полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался.

В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета, участковыми уполномоченными полиции областного центра установлено, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают.

Собственник жилища, в настоящее время работающий на автомойке, признался, что за вознаграждение в размере около 20 тысяч рублей фиктивно прописал у себя 95 иностранных граждан. 

Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Самаре в отношении фигуранта возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 29 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», и вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

С учетом всех обстоятельств, суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

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