Самарец незаконно делал оружие

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В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержан житель г. Самары, причастный к хранению, изготовлению и переделке огнестрельного оружия.

Установлено, что указанный гражданин по адресу своего проживания (в подвале общего пользования) организовал оружейную мастерскую.

Из незаконного оборота изъято: обрез двуствольного ружья, самодельный огнестрельный пистолет неустановленной модели, а также более 30 патронов.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.223 УК РФ.

Промышленным районным судом г. Самары фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.222 и ч.1 ст.223 УК РФ,

ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и штрафа в размере 20 тыс. рублей.