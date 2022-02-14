Самарец, неоднократно отказывавшийся проходить освидетельствование на состояние опьянения, лишился свободы

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В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Самаре на 23 км. Московского шоссе для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился житель Самары 1982 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выяснилось, что ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В обоих случаях судьи назначили мужчине наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 1,5 года. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

По информации полицейских задержанный ранее судим за совершение краж, грабежей и мошенничеств.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» уголовное дело с обвинительным заключением отделом дознания ОП№4 Управления МВД России по г. Самаре было расследовано и направлено в суд.

Октябрьский районный суд г. Самары доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на полтора года. Приговор вступил в законную силу.